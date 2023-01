Paula Toller se apresenta em Maringá, em fevereiro; saiba mais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Falar de Paula Toller é lembrar dos bons anos de Kid Abelha

Os clássicos do Kid Abelha como Nada Sei e Lágrimas e Chuva são canções que embalaram muitos momentos de tantas pessoas, no decorrer dos 40 anos de carreira de Paula Toller. A cantora e compositora estará em Maringá, Norte do Paraná, no dia 11 de fevereiro.

continua após publicidade .

Paula concedeu uma entrevista para a CBN e contou que a turnê "Amorosa" estreia neste ano no estado do Paraná. Conforme a artista, o ano de 2023 precisa ser mais leve e com mais amor.

LEIA MAIS: Dedé Santana faz harmonização facial aos 86 anos; veja como ficou

continua após publicidade .

“A turnê amorosa está voltando este ano, ela começou ano passado e está voltando estreando 2023 no Paraná. A gente vai fazer o show em Maringá e em Londrina. Amorosa é uma forma de falar o meu nome Paula Toller Amora, meu sobrenome real e achei que era uma boa proposta de ano novo e de novos tempos”, disse.

Paula contou ainda que está leve com as apresentações desse ano, e que quer a união das pessoas em volta de um show que promete ser inesquecível. A apresentação da banda, em Maringá, vai contar com Liminha no violão, Gustavo Camardella no violão e vocal, Pedro Dias no baixo, Gê Fonseca nos teclados e Adal Fonseca na bateria.

Falar de Paula Toller é lembrar dos bons anos de Kid Abelha. Foram mais de 10 milhões de discos vendidos acompanhados de discos de ouro, platina e diamante. Quem for ao show, além dos sucessos inconfundíveis, poderá ouvir a música inédita "Palavras" e ver a cantora tocar violão, uma novidade para os fãs.

continua após publicidade .

“Uma coisa é certa, estamos com muita vontade de recomeçar e Maringá será muito bacana para isso, é um lugar que as pessoas gostam de ir e o que eu vou mostrar? Vou mostrar grandes sucessos de toda minha carreira com arranjos novos, que não são diferentes das músicas originais, mas que será uma maneira moderna de tocar e bem simples no sentido de ser sem muito enfeite com uma banda com dois violões, teclado, bateria. Estou tocando um pouco de violão que é uma novidade, e tem música nova”, afirma.

Paula Toller e banda se apresentam no dia 11 de fevereiro em Maringá, às 21 horas, no Paraná Expo (Antigo Fashion Hall).

Fonte: Informações GMC Online.

Siga o TNOnline no Google News