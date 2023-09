Paula Fernandes anuncia fim de relacionamento com empresário

Siga o TNOnline no Google News

A cantora Paula Fernandes usou as redes sociais nesta segunda-feira (25) para anunciar o término com o empresário Rony Cecconello, com quem ela se relacionava desde junho de 2019.

"Em respeito a todas as pessoas que me querem bem, preciso compartilhar com vocês que o meu relacionamento chegou ao fim. Agradeço o carinho de todos e peço que respeitem este meu momento", escreveu Paula nos stories.

"Eu sempre acreditei que o amor é para sempre. Não é à toa que esse sempre foi o tema principal nas minhas músicas, porque eu sou amor... sou feita de amor", afirmou.

"Eu sigo adiante acreditando que o amor é uma das maiores forças do universo e que um dia ele se abrirá de novo para mim", finalizou.

Esse foi o segundo término de famosos anunciado nesta segunda-feira. Mais cedo, a cantora sertanejo Ana Castela informou aos fãs que não está mais namorando o cantor Gustavo Mioto.



