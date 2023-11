Paul McCartney anuncia show surpresa em Brasília; veja agenda de shows

Paul McCartney anunciou que realizará um concerto exclusivo no Clube do Choro em Brasília nesta terça-feira (28). O local tem capacidade para um pouco mais de 400 pessoas e os ingressos já estão esgotados.

Os bilhetes custavam R$ 200 e aqueles que já tinham ingressos para o show no Estádio Mané Garrincha (no dia 30/11) receberam o link para compra. Será o menor concerto de Paul no Brasil. Em 2014, ele se apresentou para cerca de 14 mil pessoas na Jeunesse Arena, no Rio.

O lendário Beatle também fará shows em Belo Horizonte (3 e 4/12 na Arena MRV), São Paulo (7, 9 e 10/12 no Allianz Parque), Curitiba (13/12 no Estádio Couto Pereira) e Rio de Janeiro (16/12 no Maracanã).

