Paul McCartney afirma que presença de Yoko interferia nos Beatles

No mais recente episódio de seu podcast “McCartney: A Life in Lyrics”, Paul McCartney, de 81 anos, recordou um momento marcante na história dos Beatles. Ele falou sobre quando John Lennon começou a trazer sua esposa, Yoko Ono, para as sessões de gravação no estúdio. McCartney revelou que isso ocorreu durante um período em que a banda estava à beira de uma separação, enquanto trabalhavam no álbum “The White Album”, de 1968.

“John e Yoko tinham se tornado um casal e isso inevitavelmente afetou a dinâmica do grupo”, disse McCartney. Ele mencionou que a presença constante de Yoko nas sessões de gravação era algo com o qual eles tinham que lidar. “A ideia era que, se John queria Yoko lá, então ela estaria lá. Não havia razão para não permitir.”

McCartney esclareceu que os membros da banda não protestaram abertamente contra a presença dela. “Mas, ao mesmo tempo, não acho que nenhum de nós tenha gostado disso. Foi uma interferência no ambiente de trabalho. Tínhamos uma maneira de trabalhar […]. Como não éramos muito de confronto, acho que apenas engolimos e seguimos em frente.”

Apesar da morte trágica de Lennon em 1980, McCartney ainda guarda boas lembranças de seu amigo. No início desta semana, ele homenageou Lennon no que teria sido seu 83º aniversário. “Comemorando o aniversário do meu maravilhoso amigo e colaborador, @johnlennon”, escreveu no Instagram.



