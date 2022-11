“patriota do caminhão” vira cenário de show no Primavera Sound

Da Redação

DJ Badsista mostrou no telão imagens de pessoas vestidas com camisetas do Brasil penduradas em caminhões, em referência ao meme do patriota.

A DJ Badsista se apresentou no festival Primavera Sound, em São Paulo, nesse sábado (5/11) e mostrou no telão imagens de pessoas vestidas com camisetas do Brasil penduradas em caminhões. A cantora fez referência ao meme do “patriota do caminhão”, que viralizou nas redes sociais após um bolsonarista se pendurar no para-brisa de um caminhão.

Nas redes sociais, internautas publicaram vídeos e fotos do momento em que Badsista zomba de bolsonaristas no telão de seu show. Esta foi uma das primeiras manifestações políticas no primeiro dia do festival.

Veja:

Esse momento aqui foi lendário hahahaha Badsista entenda: vc é demais pic.twitter.com/kNlgWLPlGl continua após publicidade . November 6, 2022

BADSISTA VOCÊ É A MAIOR DE TODAS KKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/C3rfPiwfqm — adore (@vinidniz) November 5, 2022





Não foi só Badsista que entrou na onda do meme, uma das maiores promessas de fantasia para o Carnaval de 2023. Também no sábado, Daniela Mercury se apresentou na Micareta Salvador e decidiu colocar um patriota com capa de chuva em seu trio elétrico.

Nas redes sociais, Daniela mostrou seu trio ornado com um boneco vestido de verde e amarelo, preso em frente ao caminhão. A cantora brincou que o boneco se agarrou no trio para ouvir a sua nova música.

Assista:

O patriota do caminhão

Junior Cesar Peixoto é comerciante, bolsonarista e mora em Caruaru (PE). Nas redes sociais, nos últimos dias, passou a ser conhecido como “patriota do caminhão” após viralizar ao ser gravado pendurado no para-brisa de um caminhão.

O sucesso do vídeo, afinal, o incomodou. “Eu não queria conversar porque já fui muito exposto”, respondeu ao G1 em uma tentativa de conversa.





Com informações: Metrópoles

