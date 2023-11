Patrícia Ramos mostra fotos de hematomas após suposta agressão do ex

Patrícia Ramos voltou a ser assunto nesta semana, após a apresentadora revelar que abriu uma queixa-crime contra o ex-marido Diogo Vitório. Ela acusa o rapaz de estelionato sentimental, violência doméstica nas formas física, moral, psicológica e patrimonial, estelionato com falsidade ideológica, furto mediante fraude e perseguição (stalking).

Nesta quarta-feira (1º), fotos apresentadas pela defesa de Patrícia Ramos no registro da queixa-crime foram divulgadas. Nelas dá para ver hematomas na boca da apresentadora e também no nariz.

A equipe jurídica de Patrícia Ramos se pronunciou, nesta terça-feira (31), a respeito de mais um capítulo envolvendo a apresentadora e seu ex-marido, Diogo Vitório. Em nota, o escritório Souza e Rangel informou que foi apresentada uma queixa-crime contra o rapaz e uma medida protetiva foi pedida à favor da influenciadora.

“O escritório Souza e Rangel, representante de Patrícia Ramos neste processo, informa que na data de ontem (30) foi apresentada notícia crime em desfavor de seu ex-cônjuge, pelos crimes de estelionato sentimental, violência doméstica nas formas física, moral, psicológica e patrimonial, estelionato com falsidade ideológica, furto mediante fraude e perseguição (stalking)”, dizia o texto.

“Foi requerido pelos advogados, mediante provas apresentadas e risco eminente, o pedido de medida protetiva, apreciado e deferido no plantão judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Também expedido imediatamente um ofício que intima o ex-cônjuge desta decisão, a fim de que não se aproxime de Patrícia Ramos e seus familiares, bem como faça contato por qualquer outro meio de comunicação”, completou o comunicado.

Ex de Patrícia Ramos se manifesta:

Após Patrícia Ramos comentar publicamente que denunciou seu ex-cônjuge, numa queixa-crime pelos crimes de estelionato sentimental, violência doméstica nas formas física, moral, psicológica e patrimonial, estelionato com falsidade ideológica, furto mediante fraude e perseguição, Diogo decidiu se manifestar sobre o assunto. “A verdade prevalecerá”, disse em um comunicado emitido por sua assessoria jurídica.

“Diante das recentes denúncias veiculadas na mídia, a assessoria jurídica do empresário Diogo Vitório informa que todos os detalhes serão esclarecidos em tempo oportuno. Desde já, no entanto, reitera que está à disposição das autoridades para quaisquer esclarecimentos. Por fim, seguimos confiando na justiça e temos a certeza que a verdade logo aparecerá", seguiu o texto da nota publicada nas redes sociais, assinada pelos advogados Wallace Pappacena e Alinne Gomes.



