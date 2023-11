Patrícia Poeta anuncia afastamento do 'Encontro' após drama familiar

A apresentadora Patrícia Poeta anunciou nesta quarta-feira (1º) que não vai comandar o programa "Encontro" que será exibido no feriado de Finados, dia 2 de novembro. Ao encerrar a atração nesta manhã, ela esclareceu que pediu uma folga para a produção.

A artista disse que seu pai está internado após problemas de saúde. A apresentadora vai estar ao lado da família para ajudar na pronta recuperação do patriarca da família. "Amanhã é feriado e eu vou folgar. E como eu divido tudo com vocês, eu vou folgar para cuidar do meu pai que foi internado às pressas ontem, tá com um problema de saúde e vou dar uma atenção e uma força lá", disse ela com o semblante preocupado.

O Encontro será apresentado por Tati Machado e Valéria Almeida, que tranquilizou a titular. "Descanse na medida do possível que a gente cuida da casinha", declarou ela. As duas prestaram solidariedade para a artista.

No Dia dos Pais, a apresentadora se declarou para Ivo Barcellos Pfingstag e publicou uma foto rara ao lado do pai. “Dizer que te amo é redundante, mas que seja minha redundância eterna. Pai, você é calma e presença segura. Você criou junto com a mãe três mulheres fortes e independentes, você é exemplo e guia, é paciência e incentivo. Obrigada por tudo sempre! Te amo. Feliz Dia dos Pais pra todos os papais do Brasil. Ótimo domingo!“, declarou ela.

