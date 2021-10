Da Redação

Patrícia Abravanel testa positivo para Covid-19

Patricia Abravanel testou positivo para Covid-19 na manhã desta quinta-feira (7). A apresentadora fez o teste de rotina PCR, antes de seguir para a gravação do ‘Programa Silvio Santos’, que ela está apresentando no lugar do pai, e o resultado foi positivo.

continua após publicidade .

As informações foram divulgadas inicialmente pela Folha de S. Paulo.

Em nota, a assessoria do SBT confirmou a informação: “A Assessoria de Comunicação informa que, nesta quinta-feira, 07 de outubro, a apresentadora Patricia Abravanel, ao sair para a gravação do Programa Silvio Santos, se submeteu ao exame rotineiro e testou positivo para a Covid-19. Patricia deve permanecer isolada em sua residência até sua completa quarentena. A apresentadora está bem, assintomática e recebendo todos os cuidados para garantir seu pronto reestabelecimento”. Vale lembrar que a apresentadora está devidamente vacinada pela dose única Janssen.

continua após publicidade .

O filho mais velho de Patricia, Pedro, de 7 anos, fruto do casamento com o ministro das Comunicações, Fabio Faria, também testou positivo.

Com informações: IstoÉ