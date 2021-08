Da Redação

Patrícia Abravanel: “Silvio Santos venceu o coronavírus”

Nesta quinta-feira (19), a apresentadora Patrícia Abravanel disse, durante o programa "Vem Pra Cá", que seu pai e também dono do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), Sílvio Santos, se recuperou da Covid-19.

continua após publicidade .

“Posso falar que Silvio Santos venceu o coronavírus”, afirmou Patrícia. “Ontem tivemos a notícia de que todos os exames mostraram que ele está melhorando, quase vencendo o vírus. Mas vou afirmar aqui que essa batalha está ganha“, completa.



Sílvio Santos testou positivo para a doença na última quinta-feira (12), um dia após se queixar de fraqueza e febre. O apresentador foi encaminhado para um hospital para realizar exames e receber acompanhamento médico.

continua após publicidade .

“Ficamos com muito medo, porque a gente não sabe como o vírus vai reagir. Soubemos que era Covid no dia que o Tarcísio Meira faleceu. A gente ficou com muito medo. Eu tive que noticiar [no Vem Pra Cá] a morte do Tarcísio e me deu um pânico geral. A gente não queria que ele [Silvio] soubesse da morte para também não entrar nesse pânico”, disse Patrícia.



No hospital, Sílvio não precisou do auxílio de respirador. O apresentador já está se recuperando em casa e recebe o acompanhamento de dois enfermeiros.