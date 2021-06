Patrícia Abravanel irrita web após minimizar homofobia

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A apresentadora e filha de Silvio Santos, irritou os internautas nesta segunda-feira (1), na edição de Vem Pra Cá, do SBT, após sair em defesa de Rafa Kalimann e Caio Castro, que recentemente, se envolveram em um polêmica sobre homofobia. Para Patrícia, apenas uma parcela de LGBT's nascem com a orientação, enquanto outros estão 'escolhem' e querem, segundo ela, 'experimentar de tudo'.

Saindo em defesa de Caio Castro e Rafa Kalimann, ela minimiza a homofobia dizendo que o comportamento deles, é o modo que eles foram criados. "Eu acho que é um direito das pessoas respeitarem. Por que não concordar em discordar? A gente pode ter opiniões diferentes (...) tudo é muito polemizado! Eu não acho que o Caio Castro e a Rafa são preconceituosos ou homofóbicos, eu acho que eles realmente foram educados de uma outra maneira", começou Patrícia

A opnião da apresentadora repercutiu mal no próprio programa, fazendo com que o colega de Patrícia Abravanel, Guilherme Cartolano, interviesse e apontasse os riscos do discurso “respeito, mas não concordo”.

Patrícia Abravanel, então, alegou que ela acredita que as pessoas precisam ser ensinadas a como abordar o tema. “É um assunto tão difícil”.

Patrícia Abravanel em rede nacional defendendo o direito de ser homofóbico



Detalhe para o LGTQIC pic.twitter.com/YJZBKiO8WI — wilker (@candyymanx) June 1, 2021

