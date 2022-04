Da Redação

Pastor que orou pela morte de Paulo Gustavo é condenado

O pastor José Olímpio foi condenado, pelo Tribunal de Justiça de Alagoas (TJ-AL), nesta quarta-feira (27), por homofobia. O religioso cometeu o crime contra o ator e humorista Paulo Gustavo. Em abril de 2021, o líder afirmou estar “orando pela morte do ator”, que lutava contra complicações da Covid-19 e morreu, aos 42 anos, em 4 de maio do mesmo ano.

continua após publicidade .

“O pastor José Olímpio prestará serviço à comunidade pelo tempo da pena, durante seis horas semanais e pagará 30 salários-mínimos, que serão revertidos para grupo ou organização não governamental de Alagoas com atuação em favor da comunidade LBGTQIA+”, explicou o comunicado oficial.

Após a repercussão, José deletou a publicação das redes sociais, lamentou pelo caso e entregou o cargo. Ele foi denunciado por discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional — racismo.

continua após publicidade .

“No caso em apreço, diante das evidências existentes nos autos, da foto escolhida para a postagem e do reconhecimento nacional do qual gozava o ator, inclusive por seu engajamento na pauta da comunidade LGBQTIA+, o tom discriminatório é cristalino, motivo pelo qual resta demonstrada que a conduta preconceituosa foi feita em virtude da orientação sexual do senhor Paulo Gustavo”, diz o magistrado, em trecho da decisão.

A pena de reclusão de 2 anos e 9 meses de prisão, inicialmente em regime aberto, foi convertida em prestação de serviços à comunidade. O pastor poderá recorrer em liberdade.

Com informações do Metrópoles.