Participantes eliminados voltam ao BBB nesta quinta (17)

Em mais uma dinâmica inédita no Big Brother Brasil, os participantes que já foram eliminados da atual edição do programa estarão de volta nesta quinta-feira, 17. No entanto, o que os ex-brothers e ex-sisters vão fazer por lá ainda é um mistério para todos.

Todos os participantes eliminados pelo públicos estarão presentes, o que inclui Vinicius, Luciano, Rodrigo, Naiara Azevedo, Bárbara, Brunna Gonçalves, Larissa e Jade Picon.

Apenas Maria, que foi expulsa, e Tiago Abravanel, que desistiu do BBB 22, não retornam para a dinâmica. No Instagram, Boninho publicou um vídeo enigmático e disse que nem mesmo os ex-BBBs sabem o que vai acontecer.

