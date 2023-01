Participantes da Casa de Vidro são escolhidos; saiba quem são

Da Redação

Dois dos quatro participantes foram escolhidos para entrar na casa mais vigiada do Brasil

Nesta quinta-feira (12), a TV Globo anunciará todos os participantes da 23ª edição do Big Brother Brasil durante sua programação. Nesta manhã, no entanto, os dois primeiros brothers já foram anunciados.

Na Casa de Vidro desde a terça-feira (10), quatro participantes disputavam o carisma do público para serem os escolhidos. Desta vez estavam confinados no Via Parque Shopping, na Barra da Tijuca, uma biomédica, um psiquiatra, uma empresária e um modelo.

Após votação, Gabriel Tavares e Paula Freitas foram os escolhidos para entrar no reality show. Ele recebeu 64,60% dos votos do público, e ela 60,55%. Já Manoel e Giovanna, que receberam 35,40% e 39,45% dos votos, respectivamente, estão fora da casa mais vigiada do Brasil.

Spoiler bem "inusitado"

Nesta quarta-feira (11), Boninho decidiu agradar os internautas e fãs do programa e deu um pequeno spoiler dos nomes que serão anunciados. O método escolhido, no entanto, chocou a web

"Olha se da para descobrir de quem são esses 'pezinhos'!", escreveu em publicação no Instagram. Em uma série de fotos, pés masculinos e femininos foram apresentados ao público. Assista:

Fonte: Informações Splash UOL.



