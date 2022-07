Participante de reality show é achada morta em cena 'misteriosa'

Da Redação

A morte de Melanie Rauscher, de 35 anos, está intrigando agentes do Arizona (EUA)

A morte de Melanie Rauscher, de 35 anos, está intrigando agentes do Departamento de Polícia de Prescott, no estado do Arizona (EUA). Ex-participante do reality show Largados e Pelados (Discovery Channel), a mulher foi encontrada morta no último dia 17 de julho, no quarto de hóspedes de uma casa de família que a chamou para cuidar de seus cachorros enquanto viajavam.

A informação foi divulgada pelo site TMZ e confirmada por um amigo que também esteve confinado no reality de sobrevivência.

Conforme Corey Kasun, representante do Departamento de Polícia de Prescott, o casal achou Melanie deitada na cama em “circunstâncias misteriosas”. Perto dela, haviam algumas latas de ar comprimido — normalmente usadas para tirar poeira de computadores. Os objetos chamaram a atenção dos detetives, mas ainda não se sabe se os itens estão relacionados com o falecimento da norte-americana.

Até o fechamento desta reportagem, não foram encontrados vestígios de uso de drogas e nem uma nota de suicídio. Os policiais responsáveis pelo caso também não identificaram pistas que apontariam para um assassinato, portanto, aguardam o laudo dos legistas para entender a causa da morte.



Melanie Rauscher participou de Largados e Pelados em 2013. No programa, duas pessoas são deixadas em uma floresta, sem roupas, comida, água ou qualquer outro tipo de suprimento. Dessa forma, eles precisam unir esforços para sobreviver em meio à natureza. Ela voltou ao reality show em 2015 para o spin-off: Largados e Pelados – A Tribo.

Jeremy McCaa, que também participou de Largados e Pelados, lamentou a morte em sua página no Facebook.

“Tínhamos uma química muito grande no programa, e ela floresceu em uma amizade que palavras não podem descrever. Sua risada era única. A amizade dela era incrível. Mesmo que não tivéssemos o mesmo sangue éramos uma família. Sempre podia contar com ela”, escreveu. “Tivemos tantos momentos em que nos apoiamos. Ela era minha esposa do pântano, uma melhor amiga, uma mulher forte, uma pessoa incrível e sempre apreciarei nossos momentos juntos”, completou.

