Participante de reality queima pênis ao dormir ao lado de fogueira

Da Redação

Sam Mouzer, sofreu um acidente durante episódio do reality.show.

Sam Mouzer, participante do Largados e Pelados, do Discovery, sofreu um acidente durante episódio do reality.show. Ele dormia ao lado de uma fogueira para se aquecer quando um carvão estalou e atingiu seu pênis.

No momento, Sam estava dormindo ao lado de sua parceira no programa, Lilly. Ao ser queimado, ele grita de dor e imediatamente é atendido pelos médicos da produção.

A nova temporada de Largados e Pelados estreia no domingo (19/2). Segundo o Discovery, Sam e Lilly são submetidos a vários testes na no deserto do Novo México, envolvendo cobras, lidam com variações severas de temperatura e são picados por escorpiões.

Com informações: Metrópoles

