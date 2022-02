Da Redação

Paris Hilton comemora aniversário e choca os fãs

Nesta quinta-feira (17), a DJ e empresária Paris Hilton comemorou mais um ano de vida ao lado do marido, também empresário, Carter Reum, em um cenário paradisíaco.

O local não foi divulgado pela socialite, mas nesta sexta-feira (18), a loira disponibilizou aos fãs as fotos do momento e chocou grande parte dos internautas. O motivo? Paris Hilton completou 41 anos na data de ontem e, ao postar foto vestindo um biquíni de oncinha, deixou todos surpresos com sua jovialidade.

Os seguidores foram a loucura nos comentários da publicação do Instagram. "Impossível que você tenha 41 anos, não dá para acreditar", digitou um seguidor. "Você precisa nos ensinar os segredos para passar dos 40 com esse rostinho aí", pediu uma internauta. "A Paris fez 41 anos? Meu Deus, eu estou velho", divertiu-se outro.

Paris aproveitou o dia de sol em uma praia, com direito a um passeio de barco. Na legenda, colocou "melhor aniversário de todos com meu marido!”, e ainda usou hashtags como “aniversário da rainha” e “vivendo no paraíso”.





