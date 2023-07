"Parecia casório!": Biel e Tays Reis comemoram 1º aniversário da filha

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Nesta quarta-feira (19), o casal Biel e Tays Reis celebraram o primeiro aniversário da filha Pietra. E para celebrar essa data tão especial, os ex-participantes do reality A Fazenda planejaram um festão para a pequena!

continua após publicidade

Através de suas redes socais, a cantora do hit Metralhadora compartilhou detalhes da festa de 1 ano da pequena. A festa teve tema de princesa, cujo reino conta com um lindo Jardim Encantado. Com decoração impecável, o local estava cheio de flores e borboletas, além de muita cor para compôr o cenário.

- LEIA MAIS: Funkeiro MC Ryan, famoso pelo hit 'Papin' será pai pela 1ª vez

continua após publicidade

Tays e Biel também entraram na brincadeira. Para acompanhar Pietra, que estava vestida de princesa, os papais se vestiram de rei e rainha para posarem juntinhos na festa. Enquanto Tays apostou em um vestido branco e dourado, que combinava com o da filha, Biel escolheu um lindo traje cinza e branco. Porém, Tays foi criticada na escolha de seu vestido, internautas comentaram "Parecia casório!".

A festa foi completa, pois contou com personagens fantasiados da realeza, a presença da dupla Patati e Patatá, além de uma carruagem para a princesa. No parabéns, Pietra até fez uma troca de roupas e exibiu um novo vestidinho rosa.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

A celebração também contou com a presença de participantes do reality A Fazenda, onde o casal se conheceu. Nas redes sociais de Tays, podemos ver a presença de Lipe Ribeiro, Lucas Maciel e Raissa Barbosa. O influenciador Cartolouco também postou fotos curtindo a festa.

Siga o TNOnline no Google News