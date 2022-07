Paranaense vence processo de R$ 50 mil contra Gusttavo Lima

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Cantor Gusttavo Lima pode recorrer da decisão

Uma moradora de Pato Branco, no sudoeste do Paraná, venceu, em 1ª instância, um processo de indenização no valor de R$ 50 mil por danos morais contra o cantor Gusttavo Lima. O músico pode recorrer da decisão.

continua após publicidade .

Ela processou o sertanejo após ter seu número de celular citado em um trecho da música “Lembrei que tô bloqueado”. O advogado de defesa dela, Fabiano Giaretta, afirma que ela usa o número desde 2009.

Depois do lançamento da música, em novembro de 2021, a vítima passou a receber inúmeras ligações diariamente, além de mensagens. Muitas delas, segundo Giaretta, com conteúdo pornográfico e ameaças.

continua após publicidade .

"Ela sofre importação do sossego, porque recebe inúmeras mensagens até hoje. É importante deixar claro que ela não processou o Gusttavo Lima para ter fama, tanto que ela não quer que saibam o seu nome. Ela só quer que o dano causado a ela seja indenizado, visto tamanha importunação contra ela," disse o advogado ao g1.

Com informações do g1.

Siga o TNOnline no Google News