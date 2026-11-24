Marcella Kozinzki, de 26 anos, é representante da Ilha do Mel e tenta levar o terceiro título do concurso para o país

A paranaense Marcella Kozinzki disputará na noite desta terça-feira (24) a final da 75ª edição do Miss Universo, em San Juan, Porto Rico. A transmissão do concurso no Brasil será feita pela Record, a partir das 22h, com o desafio de a representante do Paraná conquistar o título internacional para o país.

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Natural de Curitiba, Marcella tem 26 anos e acumula mais de dez anos de experiência em concursos de beleza. Ela garantiu a vaga internacional em julho deste ano, quando foi coroada Miss Universe Brasil 2026 representando a Ilha do Mel, no litoral paranaense.

A decisão acontece no Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Criado em 1952 para impulsionar as vendas de roupas e trajes de banho da empresa Pacific Mills, o Miss Universo consolidou-se como o principal concurso de beleza do planeta.

Na Record, a transmissão da final será comandada pelas jornalistas Michelle Barros e Natália Guimarães, que ficou em segundo lugar no Miss Universo em 2007 representando o Brasil. A equipe também conta com o missólogo Fábio Paula, apontado como referência na área, que trará análises, curiosidades e bastidores do evento.

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O Brasil soma dois títulos históricos no Miss Universo. A primeira conquista veio em 1963, com a gaúcha Ieda Maria Vargas, e a segunda ocorreu cinco anos depois, em 1968, com a baiana Martha Vasconcellos.

As informações são da Ric.