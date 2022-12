Paparazzo afirma que Piqué traiu Shakira com mais de 50 mulheres

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O conturbado divórcio de Shakira com o ex-jogador Gerard Piqué ganhou mais um capítulo

O conturbado divórcio de Shakira com o ex-jogador Gerard Piqué ganhou mais um capítulo polêmico no último fim de semana. De acordo com o paparazzo Jordi Martí, que acompanhou a carreira do atleta durante anos, Piqué teria traído a cantora mais de 50 vezes durante os 11 anos em que estiveram juntos.

continua após publicidade .

Em entrevista ao programa Lo Sé Todo, o fotógrafo contou alguns dos casos e afirmou que a diva pop só tomou conhecimento após a separação. “Shakira agora está descobrindo tudo. Desde que terminou com Gerard, ela está descobrindo várias traições. Com Bar Refaeli, em 2012 e em 2016 com Nuria Tomás. Há uns dois anos, com uma menina em uma balada em Barcelona”, revelou Martí.

-LEIA MAIS: Jojo Todynho anuncia afastamento das redes após polêmica com ex-marido

continua após publicidade .

“Posso afirmar que podem ter mais de 50. Não foi somente a [traição] de Clara Chía, mas sim uma infinidade de vezes”, acrescentou o paparazzo. Clara, que foi apontada como a pivô do divórcio entre Shakira e Piqué, também encerrou o relacionamento com o ex-jogador recentemente.

Com informações do iG

Siga o TNOnline no Google News