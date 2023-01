Paparazzi descobre traição de Gerard Piqué contra a atual namorada

Da Redação

No olho do furacão após trair Shakira com a estudante Clara Chía, de 22 anos, e ver toda essa situação constrangedora virar música de sucesso, agora Gerard Piqué tem mais um problema da mesma esfera para resolver. Isso porque um conceituado jornalista da Espanha, um dos responsáveis por trazer detalhes da infidelidade no casamento dele com a popstar colombiana, revelou que o jogador também traiu Clara Chía, e mais, que ele mantinha contato com essa nova amante até bem pouco tempo, quando o imbróligo com Shakira já havia explodido mundialmente.

Em publicação no Instagram, o jornalista Jordi Martín afirmou que o ex-Barcelona traiu Clara Chía no ano passado. A amante da vez é Julia Puiggalli, uma jovem advogada. “Você a conhece, Gerard?”, alfinetou o profissional mostrando a foto da bela moça. “Portanto, não se surpreenda que Shakira jogue o mundo inteiro em cima de você”, acrescentou ele.

Nova amante privou seu perfil no Instagram

Ao se dar conta da enorme exposição, Julia Puiggalli, que até então tinha o perfil do Instagram aberto, trancou a rede social onde movimenta 37,5 mil seguidores.

O site Telecinco, por sua vez, noticiou que Julia foi vista interagindo com Piqué num espaço de reservado de um club que ele frequenta. Fontes da publicação afirmam que eles trocaram contato e, desde então, nunca deixaram de trocar mensagens. “Toda Barcelona sabe que eles se envolveram e ele ainda escreve para voltarem a se falar”. A mesma reportagem diz que Gerard Piqué negou essa história a Clara Chía.

O jornalista Jordi Martín ainda afirma que o atleta aposentado demitiu parte de sua equipe com quem trabalhou por vários anos, temendo que o vazamento de informações de sua vida íntima com Clara Chía partisse dessas pessoas. “Alguns eram muito próximos a ele. Piqué não teve coragem de fazer isso pessoalmente e delegou isso para outra pessoa".

