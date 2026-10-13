Papa Leão XIV é internado em Roma para cirurgia de retirada de nódulo no pulmão

O papa Leão XIV foi internado no início da tarde desta terça-feira (13) no Hospital Gemelli, em Roma, para ser submetido a uma cirurgia de retirada de um nódulo no pulmão. O pontífice de 71 anos chegou à unidade de saúde pouco depois das 13h, no horário local, e deve permanecer sob cuidados hospitalares por um período de aproximadamente uma semana, conforme a estimativa divulgada pela equipe médica responsável pelo procedimento.

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A necessidade da intervenção cirúrgica foi comunicada aos fiéis pelo próprio papa durante a tradicional oração do Angelus no último domingo (11), realizada na Praça São Pedro, no Vaticano. Na ocasião, Leão XIV buscou tranquilizar o público ao explicar que o nódulo foi descoberto em uma fase muito inicial e encontra-se bem localizado. O pontífice ressaltou que a decisão de passar pela operação ocorreu de forma preventiva, seguindo as orientações de seus médicos, que consideraram a retirada do tecido o caminho mais seguro e oportuno para a sua saúde.

A chegada do líder da Igreja Católica ao hospital foi acompanhada por uma multidão de fiéis e estudantes que se aglomeraram atrás dos cordões de isolamento da polícia para prestar solidariedade. O papa foi recebido com demonstrações de afeto e mensagens de encorajamento de pessoas que desejavam força e uma rápida recuperação. O clima de comoção também foi reforçado por autoridades acadêmicas.

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A reitora da Universidade Católica, Elena Becalli, destacou que a comunidade acompanha o pontífice com orações e expressou profunda gratidão por seu magistério, lembrando do esforço constante de Leão XIV em colocar a dignidade humana no centro das discussões e promover a construção do diálogo e da paz.