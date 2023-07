Paolla Oliveira surge em obra de sua mansão: 'Gata até no entulho'

Siga o TNOnline no Google News

A atriz Paolla Oliveira mostrou mais uma visita realizada à obra de sua nova mansão, no Rio de Janeiro. Nesta quarta-feira (12), a famosa compartilhou cliques visitando o local e chamou a atenção ao surgir plena em meio à construção.

De vestido azul e fazendo pose em cima do entulho, a namorada de Diogo Nogueira deu um show de beleza em meio a toda a bagunça e roubou a cena. Paolla ainda impressionou ao aparecer dando uma olhada na planta da propriedade gigantesca.

"A melhor forma de passar por uma obra sem enlouquecer, é se cercando de profissionais incríveis. Só quero agradecer essa mulherada que tá comigo nessa etapa, visitas, alterações, dificuldades e soluções", falou ela sobre ter tido ajuda de mulheres para arquitetar seu novo lar.

Nos comentários da publicação, os internautas ficaram admirados com a beleza da musa. "A mulher é gata até no meio do entulho", observaram. "A rainha da obra toda", escreveram outros.

