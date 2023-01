Paolla Oliveira se revolta e rebate comentários sobre sua barriga

Da Redação

Paolla Oliveira se revoltou com os comentários sobre sua barriga e resolveu se pronunciar sobre o assunto

Paolla Oliveira se revoltou com os comentários sobre sua barriga e resolveu se pronunciar sobre o assunto: “Nem toda barriga e de bebê, não”. A atriz apareceu no ensaio da Grande Rio nesta semana, ao lado do namorado, Diogo Nogueira, e várias pessoas perguntaram ela está grávida.

A atriz ainda chamou a atenção dos internautas sobre as falar com relação ao corpo das mulheres. “Vocês acharam que eu estava de barriga? Quer saber? Com barriga ou sem barriga, eu estava me achando linda, é isso que importa”, disse Paolla.

“Isso pode ser um gatilho para muitas mulheres, já que a gente ainda é tão ‘noiada’ com o corpo, e nós fomos ensinadas a nos preocupar com essa coisa da aparência”, continuou.

Com informações da ricmais

