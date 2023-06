Paolla Oliveira se exibe curtindo momento no sol: "Feriadão"

Siga o TNOnline no Google News

A atriz Paolla Oliveira deu um show de beleza natural em uma série de fotos compartilhadas em sua rede social nesta quinta-feira (8). Aproveitando o dia de folga, a famosa surgiu despreocupada renovando o bronzeado.

Sem maquiagem e com os cabelos ondulados, a namorada do cantor Diogo Nogueira surgiu deslumbrante tomando sol. De maiô preto, a artista esbanjou suas curvas esculturais com estilo e chamou a atenção.

"Nos livrar um pouco das máscaras que usamos pra nos mover na vida, abre espaços libertadores em nós! Feriadão sem filtro", disse Paolla Oliveira ao aparecer de cara lavada e sem nenhuma produção especial.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a musa de elogios. "Como pode ser tão linda?", admiraram os seguidores. "Toda linda", falaram. "Foto espontânea, mais linda ainda", babaram outros.

Fonte: Revista Caras.

