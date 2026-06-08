Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Revista UAU!

publicidade
ESPORTE E ESTILO

Paolla Oliveira posa com looks nas cores do Brasil e agita redes sociais para a Copa

Longe das novelas desde o ano passado, a artista movimentou a web nesta segunda-feira ao posar com peças artesanais nas cores do país

Escrito por Da Redação
Publicado em 08.06.2026, 15:25:20 Editado em 08.06.2026, 15:25:15
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Paolla Oliveira posa com looks nas cores do Brasil e agita redes sociais para a Copa
Autor Atriz Paolla Oliveira - Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Paolla Oliveira movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (08), ao compartilhar cliques em ritmo de contagem regressiva para a Copa do Mundo. A poucos dias do início do mundial de futebol, a artista chamou a atenção dos internautas ao posar vestindo biquíni, shorts e top de crochê confeccionados nas cores da bandeira do Brasil.

📰 LEIA MAIS: Mãe de Virginia se torna palestrante sobre “como criar filhos de sucesso”

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Na legenda da publicação, a famosa questionou se mais alguém já havia começado a semana no clima do torneio, o que gerou uma rápida onda de elogios nos comentários, com seguidores brincando que o tão esperado hexacampeonato viria mais rápido diante das imagens.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Paolla Oliveira (@paollaoliveirareal)

Atualmente, Paolla Oliveira está afastada da teledramaturgia. Seu trabalho mais recente na televisão foi no remake da novela "Vale Tudo", exibido no ano passado, em que interpretou a emblemática personagem Heleninha Roitman, filha da vilã Odete Roitman, vivida por Debora Bloch.

📲Entre no nosso canal do WhatsApp destinado a notícias de curiosidades

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Durante o período em que se dedicava às gravações da herdeira que sofria de alcoolismo na trama das nove, a atriz precisou deixar o posto de rainha de bateria da escola de samba Grande Rio. Na ocasião, o acúmulo de compromissos profissionais associado a questões familiares demandou mais tempo de sua agenda, resultando na saída do cargo carnavalesco, que posteriormente foi assumido pela influenciadora Virginia Fonseca.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
atriz celebridades Copa do Mundo Futebol Moda paolla oliveira
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Revista UAU!

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV