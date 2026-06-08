Paolla Oliveira posa com looks nas cores do Brasil e agita redes sociais para a Copa

A atriz Paolla Oliveira movimentou as redes sociais nesta segunda-feira (08), ao compartilhar cliques em ritmo de contagem regressiva para a Copa do Mundo. A poucos dias do início do mundial de futebol, a artista chamou a atenção dos internautas ao posar vestindo biquíni, shorts e top de crochê confeccionados nas cores da bandeira do Brasil.

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Na legenda da publicação, a famosa questionou se mais alguém já havia começado a semana no clima do torneio, o que gerou uma rápida onda de elogios nos comentários, com seguidores brincando que o tão esperado hexacampeonato viria mais rápido diante das imagens.

Atualmente, Paolla Oliveira está afastada da teledramaturgia. Seu trabalho mais recente na televisão foi no remake da novela "Vale Tudo", exibido no ano passado, em que interpretou a emblemática personagem Heleninha Roitman, filha da vilã Odete Roitman, vivida por Debora Bloch.

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Durante o período em que se dedicava às gravações da herdeira que sofria de alcoolismo na trama das nove, a atriz precisou deixar o posto de rainha de bateria da escola de samba Grande Rio. Na ocasião, o acúmulo de compromissos profissionais associado a questões familiares demandou mais tempo de sua agenda, resultando na saída do cargo carnavalesco, que posteriormente foi assumido pela influenciadora Virginia Fonseca.