Paolla Oliveira passa 'perrengue' com fantasia e briga com equipe

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Rainha de bateria da Grande Rio, a atriz de 40 anos enfrentou um problema com a sua fantasia

Paolla Oliveira passou por um perrengue terrível na noite deste domingo (19), no Sambódromo da Marquês de Sapucaí. Rainha de bateria da Grande Rio, a atriz de 40 anos enfrentou um problema com a sua fantasia logo antes de entrar na Avenida e acabou brigando com sua equipe. Veja o vídeo no final da matéria.

continua após publicidade .

Com um look muito ousado que deixou quase todo o corpo à mostra, a artista cobriu apenas o essencial com um material prateado e usou um grande adereço de cabeça. Paolla deu mais detalhes da roupa nas suas redes sociais.

LEIA MAIS: Paolla Oliveira esbanja beleza e simpatia com fãs, no Rio de Janeiro

continua após publicidade .

"Peito de aço, coração de sabiá. Ogum, meu protetor. Detentor dos segredos dos metais, das percussões que vibram e movimentam nossos corpos. De axé. muito axé!", escreveu na legenda da publicação.

Apesar da beleza da roupa, ela acabou percebendo que a fantasia carnavalesca estava aberta e acabou gritando com a sua assessora, que estava ao lado, para que ela fizesse uma ligação. Quando a mulher se negou a fazer a ligação, a própria atriz pegou o celular e ligou para outra pessoa da sua equipe.



continua após publicidade .

Aos gritos e muito nervosa, Paolla contou que a fantasia estava estragada. Ela foi levada, então, para o container da TV Globo para que o problema na peça pudesse ser resolvido por alguém da área do artesanato.

Um vídeo divulgado pelo colunista Leo Dias no Instagram mostra o momento de tensão vivido pela atriz. Apesar dos julgamentos, Paolla foi defendida por muitos internautas: Povo falando mal, tirando sarro mas tenho certeza que ninguém gostaria de estar na pele dela esse momento!", escreveu um .

Veja:

Siga o TNOnline no Google News