Da Redação

Paolla Oliveira ousa com fantasia de Pombagira no Carnaval

Rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, a atriz Paolla Oliveira ousou com sua representação da Pombagira no desfile do grupo Especial das escolas de samba, que ocorreu na madrugada deste domingo (24), na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. A Pombagira, representação feminina de Exu, foi o tema deste ano da Tricolor da Baixada.

Logo após o desfile, a atriz postou fotos em sua conta no Instagram e arrancou elogios dos internautas.

Com o samba-enredo "Fala, Majeté! Sete chaves de Exu" a escola de samba carioca quis criar consciência sobre a bondade e poder da entidade, além de lutar contra o preconceito que religiões de matriz africana sofrem no Brasil. (Com informações do UOL)