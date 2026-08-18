Paolla Oliveira nega retorno à Grande Rio, que segue em busca de nova rainha para 2027

A atriz Paolla Oliveira recusou o convite para retornar ao posto de rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio para o Carnaval de 2027. A busca pelo retorno da artista ganhou força nos bastidores da escola de Duque de Caxias após a influenciadora Virginia Fonseca anunciar que deixaria o cargo na última quarta-feira (12). A tentativa de reaproximação foi confirmada nesta terça-feira (18) pelo patrono e presidente de honra da agremiação, Jayder Soares, que ressaltou que o posto estará sempre à disposição da atriz, embora a agremiação já trabalhe para definir um novo nome à altura da bateria.

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A decisão de Paolla de declinar o convite mantém a postura adotada por ela após o desfile de 2025, quando deixou a frente dos ritmistas para se dedicar a projetos pessoais, profissionais e à família. A trajetória da atriz na tricolor de Caxias é marcante, somando sete Carnavais como rainha divididos em dois períodos, o primeiro entre 2009 e 2010, e o segundo de 2020 a 2025. Com a recusa de Paolla e a recente saída de Virginia, que alegou a necessidade de focar na rotina familiar e em seus negócios após estrear na Sapucaí em 2026, a diretoria da Grande Rio mantém o mistério sobre quem herdará a coroa para o próximo ano.

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Paralelamente às movimentações em Caxias, o nome de Paolla Oliveira também passou a ser especulado na Imperatriz Leopoldinense após a saída da cantora IZA do posto. A presidente da escola de Ramos, Cátia Drumond, confirmou a proximidade e a amizade com a atriz, elogiando sua relação com o Carnaval, mas destacou que qualquer definição sobre a nova rainha da agremiação só ocorrerá após a escolha do samba-enredo para o próximo ano.