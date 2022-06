Paolla Oliveira mostra corpão e tatuagem secreta em posts do Instagram

Da Redação

"Danço eu, dança você…", escreveu a atriz na publicação

Após passar o primeiro Dia dos Namorados ao lado de Diogo Nogueira, Paolla Oliveira derreteu o coração do cantor, com quem revelou já estar casada, ao postar selfies mostrando sua tatuagem secreta no perfil do Instagram com mais de 34 milhões de fãs e seguidores.

continua após publicidade .

A tatuagem, que fica na parte interna do braço, está escrito a palavra "destino".

No post, o cantor se derreteu para a amada e deixou alguns emojis apaixonados de coração e olhos encantados.

continua após publicidade .

Veja:

Já em outro post, publicado no começo da tarde deste sábado (18), Paolla liberou algumas fotos vestindo um mini biquíni prata e escreveu "Danço eu, dança você…".

continua após publicidade .

Veja: