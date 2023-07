Paolla Oliveira faz festa julina para famosos em sua casa; veja

A atriz Paolla Oliveira aproveitou o clima julino para fazer uma festa no tema em sua casa, no Rio de Janeiro, no último final de semana. Em sua rede social, a famosa compartilhou cliques do evento e mostrou que recebeu vários famosos em sua casa para a comemoração.

continua após publicidade

Com decoração cheia de bandeirinha, comidas típicas da celebração, touro mecânico e muito mais, a artista se divertiu muito e em grande estilo. Para o momento, Paolla Oliveira elegeu uma jaqueta e saia jeans com aplicações de tecidos e um cropped xadrez. O cabelo para a festa foi preso e com tranças nas pontas.

- LEIA MAIS: Paolla Oliveira se exibe curtindo momento no sol: "Feriadão"

continua após publicidade

"Tanta coisa boa… Noite cheia de boas lembranças", publicou fotos e vídeos do momento ao lado do namorado, o cantor Diogo Nogueira, e de vários amigos famosos como, Mariana Ximenes, Mateus Solano, Nathalia Dill, André Luiz Frambach, Larissa Manoela e outros que atuaram com a anfitriã nas telinhas.

Siga o TNOnline no Google News