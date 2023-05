Paolla Oliveira exibe pernão em saia aberta durante selfie no espelho

A atriz publicou a foto no instagram

A atriz Paolla Oliveira (41) se exibiu em uma selfie no espelho em seus stories e impressionou com tanta beleza. Nesta quinta-feira, 25, a famosa posou para o clique usando um look diferente e chamou a atenção.

Isso porque, a artista apareceu usando top brilhante e uma saia aberta na lateral. Vestindo o look cheio de atitude, ela esbanjou suas curvas deslumbrantes.

Além da combinação, Paolla Oliveira apostou em uma maquiagem iluminada e em cabelos ondulados. A namorada do cantor Diogo Nogueira (42) então deu um show de beleza natural, sem muito esforço.

