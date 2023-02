Paolla Oliveira esbanja beleza e simpatia com fãs, no Rio de Janeiro

Da Redação

Paolla Oliveira acordou às 05 da madrugada para se arrumar

O Carnaval 2023 começou com tudo para Paolla Oliveira. Depois de acordar às 05 horas da madrugada para se arrumar, a atriz esbanjou muita beleza, simpatia e alegria na manhã deste sábado (18). E, de quebra, deu o que falar nas redes sociais.

A musa chegou toda sorridente para encarar mais um ano de folia no bloco Cordão da Bola Preta, um dos mais famosos do Rio de Janeiro, do qual é Rainha. Sem se importar com mais nada, Paolla fez a alegria dos fãs e posou para diversas selfies.

Logo após as fotos, a Rainha subiu ao trio elétrico e jogou mais beijos, acenou e mostrou toda a sua empolgação. Junto com Leandra Leal, que é Porta Estandarte Carnaval do Bola Preta, as duas musas causaram um alvoroço nos fãs que acompanhavam a folia nesta manhã.

fonte: Reprodução/Twitter

Paolla Oliveira ainda desfilará pela Grande Rio neste domingo (19), como Rainha de Bateria da agremiação.







Fonte: Informações Revista Quem.

