Paolla Oliveira e Diogo Nogueira trocam beijos na avenida

A atriz Paolla Oliveira e o cantor Diogo Nogueira tiveram um momento romântico momentos antes do início do desfile da Grande Rio, na madrugada deste domingo (24), durante a última noite dos desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro.

Os dois trocaram alguns beijos e carinhos na concentração da Sapucaí em um clima descontraído e roubaram os holofotes. "Trazendo a paixão para a Avenida", disse ela.

Paolla é Rainha de Bateria da escola e o cantor irá também desfilar, apesar de sua escola de coração ser a Portela. A Grande Rio conta com um grande time de famosos além de Paolla, com nomes como Pocah, Monique Alfradique, Mileide MIhaile e Bianca Andrade.

