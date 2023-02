Paolla Oliveira dá sua versão sobre 'perrengue' com fantasia; veja

Da Redação

Paolla Oliveira, de 40 anos

Paolla Oliveira, de 40 anos, conversou com o jornal O Globo e contou sua versão sobre o perrengue que passou com a sua fantasia no desfile da Grande Rio, no último domingo (19). A atriz é rainha de bateria da escola de samba.

Com um look muito ousado e que deixou quase todo o corpo à mostra, a artista passou por um contratempo momentos antes de entrar na Sapucaí. Ela percebeu que a fantasia estava aberta e gritou com a sua equipe.

Na entrevista, porém, Paolla afirmou que o susto foi rapidamente contornado. "A roupa foi cuidadosamente pensada para que estivesse bonita e confortável. Mas nem tudo sai como a gente planeja", detalhou.

O macacão transparente com detalhes em metal que cobria apenas o essencial não fechava e deixou a atriz bastante nervosa. Vídeos do momento circularam nas redes sociais. "Fiquei tensa, óbvio, convoquei minha equipe maravilhosa que prontamente me atendeu", relatou.

A estilista Michelly X foi a responsável pela confecção da fantasia de Paolla Oliveira. Nas redes sociais, ela explicou o que aconteceu. "A Paolla Oliveira desfilou maravilhosamente, mas muita gente me perguntou ‘aconteceu alguma coisa? abriu a roupa?’. Não, não abriu, a única coisa foi que eu não tinha acesso à concentração e aí ela ficou desesperada, porque eu tinha que fechar as fivelas que prendia o costeiro na roupa", contou.

