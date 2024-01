Paolla Oliveira curte passeio de barco e encanta com fotos: "Perfeita"

Paolla Oliveira arrancou suspiros dos seguidores das redes sociais nesta terça-feira (9) ao compartilhar três fotos em que aparece ostentando toda sua beleza natural durante um passeio de barco.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a atriz surge fazendo algumas poses enquanto aproveita a linda paisagem. Para o momento de lazer, a namorada do cantor Diogo Nogueira optou por um vestido longo com abertura na lateral, que destacou suas curvas.

"Ainda sobre dias off…", escreveu Paolla na legenda da publicação, recebendo diversos elogios. "Como pode ser tão linda, maravilhosa e deusa", disse uma seguidora. "Como sempre uma linda mulher", escreveu outra. "Perfeita é ela", afirmou uma fã. "Sem defeito. Você é maravilhosa", falou mais uma.

Curtindo o verão

No último sábado (6), Paolla também agitou as redes sociais ao abrir um álbum de fotos com look mínimo. A estrela aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado ao ar livre e surgiu com biquíni bege no estilo cortininha, que deixou à mostra suas tatuagens discretas na lateral do tronco.

Fonte: Revista Caras.

