Paolla Oliveira cozinha com Diogo Nogueira em clima de romance; veja

Paolla Olveira e Diogo Nogueira agitaram as redes sociais na manhã deste domingo (28) após a atriz publicar um vídeo do casal cozinhando um Bacalhau à Brás.

"Respeita as mina! Atendendo a pedidos, euzinha dominando técnicas da culinária... Claro que com um chamego e uma bela taça vinho!", escreveu a atriz na legenda do vídeo.

Brindando com seu amor com uma taça de vinho branco, ela brinca: "Vocês não acreditam? Vou cozinhar. O professor é bom".

O cantor fica ao lado da namorada e vai dando dicas e se divertindo, enquanto ela exibe toda orgulhosa a receita quase pronta.





