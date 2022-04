Da Redação

Paolla Oliveira completa 40 anos e reflete em publicação

Paolla Oliveira completou 40 anos nesta quinta-feira, 14. Feliz da vida, a atriz publicou em suas redes sociais algumas fotos produzida para o Carnaval e refletiu sobre o novo ciclo.

continua após publicidade .

"Vivaaa!!! Quarentei. Não é sobre idade, nem sobre estética, nem sobre o que não vale a pena. É sobre envelhecer, sobre aprender a ser e estar feliz, sobre ser dona de mim e do meu Carnaval, dos meus desejos, do que eu acredito, sabendo que se eu tivesse mais alma pra dar, eu daria. E só vale assim. Com alegria, simplicidade e uma dose de equilíbrio pra passar por essa vida", afirmou ela no começo da publicação.

Em seguida, Paolla agradeceu aos amigos, familiares e fãs que mandaram lindas mensagens de felicitações. "Obrigada a todos que fazem parte desse e de todos os meus momentos", completou a aniversariante.

continua após publicidade .

Nos comentários, os fãs parabenizaram a atriz. "Viva rainha. Muito amor", escreveu a apresentadora Sabrina Sato (41). "Parabéns, Paolla. Saúde, amor e arte", desejou o ator Marcos Veras (41). "Feliz aniversário, musa linda", disse uma seguidora.