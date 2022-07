Paolla Oliveira chama atenção ao posar de biquíni com 'Bruttus'

Da Redação

Ela aproveitou o dia de calor intenso para curtir uma piscina com o cão de estimação

A atriz Paolla Oliveira publicou em seu Instagram, nesta quinta-feira (28), fotos, de biquíni laranja, acompanhada de seu cachorro, o Bruttus.

Ela aproveitou o dia de calor intenso para curtir uma piscina com o cão de estimação. Com um sorrisão no rosto, ela não colocou qualquer filtro na foto.

"Minhas marcas de sol tem o formato do Bruttus que não desgruda de mim", escreveu a atriz na legenda da publicação, que deixou os seguidores babando.

As fotos renderam diversos elogios dos fãs da atriz. "Meus amores", disse o namorado de Paolla, o cantor Diogo Nogueira. "Nossa você é uma morena linda Paola Oliveira", escreveu um seguidor. "Com esse biquíni então ficou ficou show", disse outro.

Confira a postagem:





