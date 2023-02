Paolla Oliveira arrasa ao surgir com super decote em casamento; veja

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Acompanhando a amada na beleza e sofisticação, o cantor escolheu um terno roxo escuro

Paolla Oliveira surgiu simplesmente deslumbrante na cerimônia de casamento da promoter Carol Sampaio com o chef Frederico Sampaio que aconteceu na noite desta sexta-feira (24). A celebração foi realizada na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, e contou com a presença de cerca de 1 mil convidados.

continua após publicidade .

Ao lado do namorado, Diogo Nogueira, a atriz desfilou um vestido lilás justo ao corpo, com um super decote generoso e uma fenda profunda e arrasadora nas pernas. Para completar o look, a artista escolheu um par de brincos enormes.

LEIA MAIS: Paolla Oliveira esbanja beleza e simpatia com fãs, no Rio de Janeiro

continua após publicidade .

Acompanhando a amada na beleza e sofisticação, o cantor escolheu um terno roxo escuro. Sorridentes, o casal de pombinhos prestigiaram o casamento da colega e foram clicados por diversos fotógrafos que estavam no evento.

Veja: fonte: Marcelo e Webert Belicio / AgNews

Fonte: Informações Revista Caras.

Siga o TNOnline no Google News