Paolla Oliveira aparece em fotos tomando sol: ''Dei zoom''

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A atriz Paolla Oliveira encantou ao abrir sua intimidade e mostrar registros de seus últimos dias. Nesta terça-feira (15), a famosa compartilhou o resumo de fotos do que andou fazendo e chamou a atenção ao aparecer tomando sol, de cara lavada e até de roupão.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Marcas famosas deixam pais de Larissa Manoela em prol da atriz

Nas duas primeiras fotos, a namorada do cantor Diogo Nogueira se exibiu em um biquíni rosa com transparência e deu o que falar ao exibir suas curvas esculturais no espelho. "Um #photodump de paz e caos", escreveu ela ao revelar os registros.

continua após publicidade

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp

Nos comentários da publicação, os internautas logo se mostraram admirados com a

continua após publicidade

da musa e sua naturalidade. "Dei zoom na segunda foto", disseram. "A melhor que nós temos", enalteceram os fãs. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Fonte: Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News