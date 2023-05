Paola Carosella é barrada em desfile: "É porta na cara, Brasil"

Siga o TNOnline no Google News

A chef de cozinha e apresentadora Paola Carosella surpreendeu os fãs ao contar que foi barrada em um desfile no SPFW, nesta sexta-feira (26). Ela mostrou uma foto ao lado do seu namorado, Manuel Sá, nas redes sociais e brincou sobre o ocorrido, já que os dois não puderam assistir ao desfile por causa do atraso.

“Choquei! Casal glamouroso é barrado no SPFW! É porta na cara, Brasil! Mentira, chegamos tarde mesmo, obrigada aos envolvidos”, disse ela. Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, ela explicou o que aconteceu para não ter conseguido assistir ao desfile.

“Eu fiquei do lado de fora. Eu estava na lista, fui barrada. Acho que confusões. Eu cheguei 19h12, mas não estava escrito que o show começava na hora, e aí fecharam. Estava louca para ver. Vou ficar imaginando as roupas lindas”, disse ela.

Além disso, Paola também contou sobre o relacionamento com o namorado. “Ele é discreto, é um amor. Estou [apaixonada]. Acho que o que vira pauta não chega a ser tão pessoal assim. O pessoal a gente guarda, né?”, declarou.

Atualmente, ela apresenta o programa Alma de Cozinheira, no GNT. Veja:

Fonte: Revista Caras.

