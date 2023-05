Palmirinha, apresentadora e cozinheira, morre aos 91 anos

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Falecimento aconteceu neste domingo

A apresentadora Palmira Nery da Silva Onofre, a Vovó Palmirinha, morreu neste domingo (7), aos 91 anos. Segundo familiares postaram nas redes sociais, ela teve um agravamento de problemas renais crônicos.

continua após publicidade .

"A família, consternada e inconsolável, comunica o falecimento de Palmira Nery da Silva Onofre, a Vovó Palmirinha, aos 91 anos, ocorrido hoje, 7 de maio, às 11h20 em decorrência de agravamento de problemas renais crônicos. Ela estava internada na Unidade Paulista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, desde o dia 11 de abril", afirmou o post na conta oficial dela.

Em 2020, a apresentadora foi internada três vezes em menos de dois meses. Em outubro, ela tratou uma infecção urinária e, no início de dezembro, devido a um baixo índice de sódio no sangue, foi internada na UTI. No final daquele mês, teve de voltar ao hospital por causa de mais uma infecção urinária.

continua após publicidade .

Famosos como a apresentadora Tatá Werneck e a modelo Isabella Fiorentino lamentaram o falecimento da "vovó mais querida do Brasil". Anderson Clayton, intérprete do fantoche Guinho (seu braço-direito nas receitas televisivas), publicou uma carta em homenagem à parceira.

Palmirinha estreou na TV em 1994, aos 63 anos, com uma participação no programa da apresentadora Silvia Popovic na TV Bandeirantes, o que a fez ser descoberta por Ana Maria Braga que, na época, apresentava o Note e Anote, na TV Record.

Convidada para apresentar um Café da Manhã, permaneceu na atração por cinco anos.

continua após publicidade .

Em 1999, foi contratada pela TV Gazeta para apresentar o TV Culinária, e ficou à frente do programa por mais de 11 anos.

Depois, apresentou o Programa da Palmirinha no canal fechado Bem Simples/FOX Life, no qual ficou no ar até 2015.

https://www.instagram.com/p/Cr8t3APLKWp/?igshid=NTc4MTIwNjQ2YQ==

Siga o TNOnline no Google News