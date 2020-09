Palestrante Rainer Ferreira ensina marketing digital aos novos empreendedores - TNOnline

Continua após publicidade

No auge dos 26 anos, o palestrante e especialista em marketing digital Rainer Ferreira utiliza o Instagram para disseminar seus conhecimentos na área. De forma gratuita, ele repassa os conteúdos com o objetivo de ajudar os micro e pequenos empreendedores que estão entrando no ramo e não conhecem o mercado online.

Com 10 anos de experiência, ele já foi procurado para palestrar em diversos eventos, como no maior já organizado sobre Marketing de Afiliados da América Latina, o Afiliados Brasil, além do Diamond Club.

A experiência de mercado de Rainer Ferreira facilita o repasse de informações, de modo que os temas sejam abordados com uma linguagem acessível para que as pessoas possam aprender do zero. Para o público com conhecimento mais profundo, também encontra materiais que abordam as áreas mais avançadas do marketing.

A chance de iniciar o aprendizado com Rainer, que é referência no mercado de trafego pago, orgânico e branding, é única. Os conteúdos tratam dos principais desafios que os novos empreendedores irão enfrentar para abrir seu próprio negócio - principalmente os que pretendem iniciar as operações em meio a pandemia - e os caminhos que podem ser seguidos para que o sucesso seja alcançado de forma efetiva.

Ele ainda é responsável por parte das grandes campanhas de marketing dos produtos que faturam alto no mercado, principalmente no setor de cosméticos e encapsulados e tenta transmitir essa experiência aos seus seguidores.

Acompanhe Rainer Ferreira através do instagram: https://www.instagram.com/orainerferreira/

Foto: Reprodução