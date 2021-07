Da Redação

Palazzi Jeans se destaca no mercado com modelagem exclusiva

É quase impossível conhecer alguém que não tenha uma calça jeans dentro do armário, pois essa peça é super versátil na hora de montar uma produção. Devemos agradecer a Levi Strauss por ter tido essa ideia tão perfeita que nunca sairá de moda. Entretanto, existem aspectos que devem ser observados com atenção, como as modelagens das calças jeans.

continua após publicidade .

O estilo ‘flare’ é tendência, pois a modelagem começa justa nas coxas e se alarga do joelho até o pé, mas quem opta por esse modelo precisa se atentar ao comprimento da barra. A calça ‘boyfriend’ também aparece entre as queridinhas, com o cavalo e cintura mais baixos e modelagem larguinha, perfeita para quem deseja usar algo estiloso e confortável.

Outros exemplos poderiam ser citados, mas não há como negar que muitos desses modelos são ‘padrões’ e não buscam valorizar exatamente o corpo das pessoas. Por isso, é necessário encontrar uma loja que ofereça modelagem exclusiva, pois assim é possível comprar peças originais que atendem até mesmo o perfil de clientes mais exigentes.

continua após publicidade .

Vantagens e diferenciais que a Palazzi Jeans oferece aos clientes

A Palazzi Jeans, que conta com mais de 140 mil seguidores no Instagram, preza por qualidade e excelência, trabalhando com lançamentos semanais para imprimir nas peças o que há de mais moderno e novo no mercado. A Palazzi, atualmente, produz 40 mil peças por mês, mas a grande estimativa é que salte para 120 mil e continue encantando o público.

Celebridades como Juju Salimeni, Flávia Pavanelli, Helen Ganzarolli, Gabi Brandt, Gkay, Carol Dias, dentre outras, já vestiram as calças com modelagem exclusiva da Palazzi Jeans e sabem quando uma marca é boa. A primeira loja começou em uma barraca de camelô, com apenas 30 peças, e cresceu até se tornar referência nacional quando o assunto é jeans de qualidade.

continua após publicidade .

Foto por Reprodução

Se você ainda não conhece a PalazziJeans, siga-a nas redes sociais ou procure por uma loja física, sem dúvidas essa marca oferece os melhores produtos para quem busca originalidade, excelência e atendimento diferenciado.