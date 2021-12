Da Redação

País de 1º mundo e imigração: Renata Aburime dá opinião

O processo de imigração intensificou-se nos últimos anos, com números expressivos sendo constatados. O movimento internacional de pessoas seja por motivação econômica, financeira ou política teve como principal destino os Estados Unidos. Atraídos pelos belos cenários e em busca de oportunidades de emprego e desenvolvimento, de modo geral, pessoas de diversos países fecharam os olhos e apenas seguiram em frente na busca por seus objetivos.

Enfermeira nos Estados Unidos, Renata Aburime explica que apesar das boas condições oferecidas pelo país de primeiro mundo, nem tudo vale a pena: “não compensa tentar burlar as leis, serão muitas situações desagradáveis às quais o imigrante terá que se sujeitar e, associado a isso, o medo constante de ser descoberto, preso ou deportado”, explica.

O alto investimento requisitado causa desânimo e torna-se uma motivação para aqueles que decidem imigrar de maneira ilegal. As pessoas possuem em comum o fato de estarem em busca de melhores condições de vida e aspectos como a economia e segurança pública são atrativos que fortalecem o desejo para a grande mudança.

No entanto, Renata Aburime explica que é preciso refletir e agir com cautela no momento da definição: “não significa que coisas ruins não aconteçam, embora seja possível notar que isso ocorre em menor escala. É preciso colocar na balança todos os fatores envolvidos para que seja possível tomar uma decisão consciente. De qualquer modo, agir de maneira legal será sempre a melhor escolha”, recomenda a enfermeira.

Diante do cenário atual e do enrijecimento das regras migratórias, o sonho fez-se distante para muitos. Com o diploma validado nos EUA e referência em sua área de atuação, Renata Aburime considera-se uma privilegiada neste ponto: “Pessoas fora de status encontram dificuldade na hora de tentar se legalizar e conseguir emprego dentro da lei. A validação do diploma é até possível, mas conseguir resolver a situação imigratória para que a permissão de trabalho seja emitida torna-se algo complicado.

Sentir segurança é algo que está diretamente relacionado a nossa qualidade de vida. Este é um dos principais fatores que devem ser avaliados ao refletir sobre o processo de imigração. Em seu Instagram (@enfermeiranoseua) e YouTube (Renata Aburime), a enfermeira compartilha detalhes de sua vida no exterior, além de compartilhar dicas valiosas a respeito de sua permanência nos Estados Unidos.

*Conteúdo produzido e enviado por Joyce Silva

fonte: Caroline Ferradeiro