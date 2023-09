Pai e mãe de ator morrem com poucos dias de diferença: 'Até um dia'

O ator e diretor Marcelo Saback está de luto na família. Ele revelou que seus pais faleceram com poucos dias de diferença e ele prestou homenagem para os dois. A mãe dele faleceu no dia 21 de setembro, e o pai dele partiu no dia 25 de setembro.

Em posts no Instagram, o artista falou sobre a morte dos dois e relembrou fotos deles. Ao falar de sua mãe, ele disse: "O fim nunca é bom… se fosse, seria o começo… Sua linda trajetória por aqui terminou mãe, mas outra, mais luminosa se inicia! Vá em paz e com Deus! Você é a razão de todos e de tudo em nós! Sempre foi, pra sempre será! Te amo, infinito!".

Poucos dias depois, ele falou sobre seu pai. "Paizão amado! É tanta gratidão por tudo e por todos nós… sempre me disseram que eu parecia com você. Na verdade, foi o que tentei a vida toda! Você é minha referência. Vá com Deus, na paz e na luz! Missão cumprida com louvor e muito amor. Com seu sorriso largo e forte, certamente será recebido com festa (você ama festas e sempre nos ensinou a celebrar a vida). Que assim seja! Te amo para sempre e como sempre! Até um dia!", afirmou.

Por enquanto, ele não revelou a causa da morte dos pais.

