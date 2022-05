Pai do cantor Bruno, da dupla com Marrone, morre em Goiânia

Da Redação

Morreu nesta terça-feira (10) o pai do cantor Bruno, da dupla com Marrone. Deusdedites Felix de Miranda, de 88 anos, estava na casa onde vivia. A causa da morte foi senilidade e hipertensão arterial, conforme a assessoria do cantor.

Ainda de acordo com a assessoria, a família não quis divulgar informações sobre o velório e enterro do pai de Bruno.

A senilidade, apontada como uma das causas da morte do idoso, pode ser definida como a debilidade do organismo que é causada pela velhice. A assessoria de Bruno não forneceu mais detalhes se o homem possuía alguma doença específica.

A equipe de imprensa de Bruno e Marrone ainda divulgou uma nota de pesar sobre o falecimento. Na mensagem, a equipe explicou que, há cerca de 10 anos, o idoso sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e, desde então, estava acamado.

Deusdedites Félix deixa esposa, cinco filhos, onze netos e um bisneto.

Com informações do g1.