Pai diz que MC Kevin morreu por causa de alucinação de droga

Em entrevista ao Domingo Espetacular, Agnaldo Bueno, pai de MC Kevin, que morreu no dia 16 de maio, após cair da varanda de um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, disse que a causa do acidente foi uma alucinação decorrente das drogas que o funkeiro consumiu.

“O pessoal tudo falou que ele se matou por causa da droga. Acredito eu também, desse pulo dele, salto dele da sacada lá, foi da alucinação por causa da droga sintética”, disse em entrevista ao programa da Record.

Um exame toxicológico realizado pelo Instituto Médico Legal (IML) do Rio de Janeiro no cantor após sua morte, confirmou que ele havia usado droga.

Veja:

Segundo o laudo realizado por peritos da Polícia Civil, nesta sexta-feira (28), foi encontrada uma substância MDMA no sangue do artista, que reforça o que foi relatado por algumas testemunhas. No sangue, também foi apontado a presença de cafeína, em quantidade compatível com os energéticos que ele e os amigos ingeriram, aponta o G1.

“De acordo com as técnicas utilizadas, foi possível detectar no material analisado duas substâncias compatíveis com os padrões de cafeína e Metilenodioximetanfetamina (MDMA)”, diz o laudo.

A Polícia Civil ainda afirmou que o laboratório de toxicologia não tem “metodologia para quantificação destas substâncias” e que, “portanto, não há elementos para afirmar se as mesmas foram utilizadas em doses usuais ou excessivas”.

Na última quinta-feira (27), outro lado confirmou que MC Kevin havia ingerido uma grande quantidade de álcool, e que a concentração encontrada foi de 13 decigramas por litro. E ela é o dobro (6 decigramas por litro de sangue) do índice que dá prisão aos motoristas flagrados.

Com informações do G1, Record e Observatório da Música.