Pai de Sarah revela que foi vítima de preconceito em hotel

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Vagner Rodrigues, pai de Sarah Aline

Vagner Rodrigues, pai de Sarah Aline (25), eliminada do BBB23 no último domingo, 18, revelou que foi vítima de preconceito em um hotel. Pelo Instagram, ele contou que passou por uma situação constrangedora ao ser interrogado pelos seguranças do estabelecimento, que não acreditaram que ele era hóspede, quando foi buscar a filha.

continua após publicidade .

Com um vídeo, Vagner agradeceu o carinho dos fãs: “Ela é muito querida, poxa vida”, o pai orgulhoso se derreteu mostrando uma cesta que a filha recebeu de presente. Na legenda, ele iniciou o relato: "A gigante preta acordou muito bem, às 10 horas, e vai dar um 'tapa no chimbéu' Hoje é dia de folga para nós!", contou que Sarah iria arrumar o cabelo.

Em seguida, Vagner desabafou sobre o episódio de racismo: "Eu tô louco para dar entrevistas que nem ela, mas o máximo que eu arrumei foi ser entrevistado pelos seguranças do hotel, que não acreditaram que eu era hóspede", ele revelou usando emojis de risada, contornando a situação preconceituosa com leveza.

continua após publicidade .

Nos comentários, seguidores da sister demonstraram apoio: “Sobre o segurança, é difícil aturar esse país", comentou uma, que foi respondida pelo pai de Sarah com um emoji triste. “Sinto muito pela situação racista que sofreu no hotel”, disse uma fã do reality. Em resposta, Vagner tranquilizou: “Tá tudo bem, já sou pós graduado nesta situação. Obrigado pela preocupação”, o pai da ex-BBB comentou.

Com informações, Revista Caras

Siga o TNOnline no Google News